السيطرة على حريق مخلفات داخل مركز بحوث بالتبين وقمامة فى عزبة النخل

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق مخلفات داخل مركز بحوث بجوار أحد النوادى في التبين، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مركز بحوث فى التبين، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منطقة الزرايب لتدوير القمامة في عزبة النخل، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد نشوب حريق في عزبة النخل، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.