الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 6 آخرون من محافظتي الإسكندرية والبحيرة في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي مع أخرى نقل على الطريق الزراعي السريع بنطاق مركز أبوحمص في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق مصر- الإسكندرية الزراعي السريع أمام قرية دسونس اتجاه الإسكندرية.

أسماء ضحايا حادث البحيرة

أسفر الحادث عن وفاة «ع.و»، أبوحمص، جثة، وجرى نقل الجثة إلى (ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبوحمص المركزي، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وأصيب في الحادث 6 أشخاص، جري نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام ومستشفي أبوحمص المركزي، وهم:«أ.ع»، أبوحمص، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالجمجمة، «أ.ر»، أبوحمص، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقدم اليمنى، «ي.أ»، أبوحمص، جرح قطعي بفروة الرأس، «ر.خ»، الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، «ي.ر»، أبوحمص، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، «ا.ا»، أبوحمص، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

مواطن محافظتى الإسكندرية والبحيرة حادث تصادم مركز أبوحمص محافظة البحيرة

مواد متعلقة

إصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات على الصحراوي الشرقي بأطفيح

إصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق الكريمات

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بقنا

5 مصابين فى حادث تصادم على طريق الفيوم الصحراوى

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بقها

إصابة شخص في حادث تصادم بطريق الروبيكي

إصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة