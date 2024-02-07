مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 6 آخرون من محافظتي الإسكندرية والبحيرة في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي مع أخرى نقل على الطريق الزراعي السريع بنطاق مركز أبوحمص في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق مصر- الإسكندرية الزراعي السريع أمام قرية دسونس اتجاه الإسكندرية.

أسماء ضحايا حادث البحيرة

أسفر الحادث عن وفاة «ع.و»، أبوحمص، جثة، وجرى نقل الجثة إلى (ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبوحمص المركزي، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وأصيب في الحادث 6 أشخاص، جري نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام ومستشفي أبوحمص المركزي، وهم:«أ.ع»، أبوحمص، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالجمجمة، «أ.ر»، أبوحمص، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقدم اليمنى، «ي.أ»، أبوحمص، جرح قطعي بفروة الرأس، «ر.خ»، الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، «ي.ر»، أبوحمص، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، «ا.ا»، أبوحمص، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.