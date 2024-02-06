إصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات على الصحراوي الشرقي بأطفيح

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، وذلك بعد نقطة رسوم حلوان.

تحرر محضر بالواقعة وتم إحالة المحضر إلى النيابة التي تولت التحقيق، وطلبت انتداب المهندس الفني لبيان سبب وقوع الحادث.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم عبدالحليم الجبار رئيس مباحث أطفيح، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل متوقفة بحارة النقل البطئ محملة بطوب قيادة «محمد. ص» 52 سنة، اصطدمت بسيارة نصف نقل قيادة «محمد. ن» 40 سنة، بجوارة نجله «زياد» 13 سنة، والسيارة الثالثة نصف نقل قيادة «هيثم.ع» 32سنة، سائق.

وتبين أنه حال توقف السيارة الأولى بحارة النقل البطئ دون وضع علامات إرشادية اصطدمت به السيارة الثانية والثالثة، مما أسفر عن الحادث سائق السيارة الثانية ونجله بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتمً نقلهم بمعرفة سيارة الإسعاف إلى مستشفي أطفيح المركزي لتلقي العلاج كما نتج عن الحادث تهشم كامل بالسيارة الثانية والثالثة ووتولت النيابة التحقيق.