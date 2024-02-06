مصرع وإصابة 31 عاملًا إثر انقلاب سيارة على طريق الضبعة - الأوسطي

لقت عاملة مصرعها، وأصيب 30 آخرين في حادث تصادم على طريق الضبعة اتجاه الأوسطى، عقب انقلاب سيارة ربع نقل، كانت تحمل العمال في الصندوق الخلفي.

وأفادت التحريات بأن سبب الحادث هو انفجار إطار السيارة الخلفي، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفية، فعلى الفور انتقل المقدم كريم سمير رئيس مباحث الشيخ زايد والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث.

وتبين انقلاب سيارة ربع نقل يقودها «سائق» لا يحمل سمة أي تراخيص، وأثناء سير السيارة انفجر الإطار الخلفي للسيارة مما أدى إلى انقلابها ووفاة «ايمان خالد» 45 سنة، عاملة، وإصابة 30 عاملًا بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم كانوا مستقلين السيارة من الخلف في الصندوق.

وتبين أنهم عمال قادمين من مزرعة بنجر بطريق الضبعة متجهين إلى المنوفية محل إقامتهم، وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وإزاله آثار الحادث وتسير حركة المرور.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.