الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة وإصابة 13 شخصًا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

شهد طريق القاهرة- الفيوم  حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وتسبب الحادث في مصرع شحص وإصابة 12 آخرين.

وهرعت على الفور أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

 

وقام رجال الأمن والمرور بإجراء المعاينات اللازمة، والدفع بأوناش المرور لإزالة آثار الحادث وسحب الكثافات المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

كانت شرطة النجدة بالمحافظة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم بعد الطريق الإقليمى بنطاق محافظة الفيوم، ووجود حالة وفاة ومصابين. 

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفى لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

 

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