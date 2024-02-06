الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بقنا

جثة
جثة

صرحت نيابة شمال قنا بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه 

لقي شاب مصرعه وأصيب والده و2 آخرين، أمس الإثنين، في حادث تصادم بطريق الكرنك التابع لمركز أبوتشت شمالي قنا.

كان تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب وإصابة والده 2 آخرين، في حادث تصادم بطريق الكرنك بمركز أبوتشت شمالي قنا، وأسفر الحادث عن مصرع علاء أحمد محمود، 18 عاما، وإصابة  أحمد محمود، والده، وبلال أحمد عبد العاطي، 19 عاما،  ومحمد أحمد ابو المجد، 19 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي شمال محافظة قنا.
 

التصريح بدفن تشريح جثة شاب دفن جثة أثناء حادث تصادم قنا

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