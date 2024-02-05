الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 مصابين في حادث تصادم على طريق الفيوم الصحراوي

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة برصيف طريق الفيوم الصحراوي، وتم نقلهم إلى المستشفى، ورفع وإزالة حطام الحادث بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة برصيف طريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واصطدمت السيارة بالرصيف، ما أدى لإصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

طريق الفيوم الصحراوى غرفة عمليات النجدة الأجهزة الأمنية اختلت عجلة القيادة الإجراءات القانونية

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