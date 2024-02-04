إصابة شخص في حادث تصادم بطريق الروبيكي

أصيب أحد الأشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي بطريق الروبيكي أمام بنزينة التعاون في اتجاه القاهرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وملاكي، وإصابة أحد الأشخاص، يدعى "سامح جمعة سيد أحمد" 51 سنة، مقيم بمحافظة الدقهلية، ومصاب بخلع في الكتف الأيسر وكدمات وسحجات.

على الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور القاهرة، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى بدر الجامعي لتلقي العلاج، والدفع بسيارتي ونش لإزالة حطام السيارتين، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.