مصرع وإصابة 2 فى حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر حادث تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" وسيارة بطريق الربع الزراعي بتمي الأمديد في محافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية بوررد إشارة من مأمور مركز شرطة تمي الأمديد، بوقوع حادث تصادم ووجود ووفاة شخص وإصابة آخر.



وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بطريق الربع الزراعي بين دراجة نارية "موتوسيكل" وسيارة.

وأسفر الحادث عن مصرع محمد سمير السيد سعد، 15 عاما، توقف في عضلة القلب والرئتين وإصابة مجدي مدحت المتولي أبوالفتوح، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، جرح باليد اليسرى.



وتم نقل الجثمان للمشرحة والمصاب للمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.