افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بأسوان.. و150 مسجدًا جديدًا

أناب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية محمود عليان، والشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة بافتتاح مسجد أبو بكر الصديق بنجع الشيخ الدين التابعة لإدارة أوقاف السباعية، والذي تم إحلاله وتجديده بتكلفة تقديرية تصل لنحو مليون جنيه، وعلى مساحة 400 م2.

افتتاح مسجد أبو بكر الصديق

وألقى خطبة الجمعة الشيخ حنفي محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان والتي جاءت بعنوان "حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات".

وتجدر الإشارة إلى أنه جارٍ استكمال افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتي وصل عددها حتى الآن إلى 150 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

جانب من افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بأسوان

جانب من افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بأسوان