الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصلاح كسر مفاجئ فى خط مياه وادى كركر بأسوان

التعديات
التعديات

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أثناء جولاته الميدانية بالمناطق السكنية والشوارع الداخلية، بتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء. 

ونفَّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدني، أعمال الإزالة في المهد لحالة تعدٍ بمساحة 45 م2 بنطاق حي غرب المدينة، وذلك وسط مشاركة للعاملين بالحى مدعمين بالمعدات الثقيلة.

كما قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال إصلاح الكسر المفاجئ في خط المياه سعة 4 بوصة بقرى وادي كركر، بمتابعة ميدانية من جابر فتحي، رئيس القرية، وبإشراف من محمود بهاء نائب رئيس المدينة.

وفى نفس السياق، تم تنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة، والنظافة العامة بمناطق مختلفة بنطاق حى جنوب برئاسة علاء آدم، وبالتنسيق مع قسم الكهرباء بالوحدة المحلية بقيادة المهندسة مروة جمال، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الترميم للسلالم والسور بمحيط بمتحف النوبة، وتركيب عمود إنارة بكورنيش النيل بشارع عباس فريد بإشراف من محمد ممدوح نائب رئيس المدينة. 

فيما تم رفع التراكمات والمخلفات بنطاق قرية غرب أسوان بقيادة محمد ربيع، كما توازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية بتنظيم حملات لإزالة الإشغالات بنطاق أحياء شرق وغرب، وتحرير 4 محاضر إشغال طريق، مع مصادرة 355 من المضبوطات. 

محافظ أسوان اعمال النظافة العامة رفع الإشغالات الجولات الميدانية التعديات

مواد متعلقة

مصرع طفل بعد سقوطه فى حفرة صرف صحى بأسوان

بدء تعبئة "كراتين رمضان" للأسر الأولى بالرعاية في أسوان

محافظ أسوان يعقد اجتماعا لتقييم أداء الاستثمار والحلول المقترحة للنهوض به

نائب محافظ أسوان تواصل اللقاءات الجماهيرية لبحث مطالب واحتياجات المواطنين

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين إثر حادث تصادم جنوب أسوان

محافظ أسوان يوجه بسرعة البدء في تشغيل مركز شباب هيكل

لقاء توعوى ضمن حملة "احميها من الختان" في أسوان

اللواء أشرف عطية: استبدال سيارات «الكبود» بميكروباص حديثة تجاوز الـ1700 مركبة بأسوان

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل| صحيفة عبرية: توقعات بإبرام صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل خلال شهر رمضان

كشف لغز سرقة شقة فى الإسكندرية

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات

رومانو: قرار مبابى بالرحيل عن باريس نهائى.. وتفاصيل خطة النادى الفرنسى لتعويضه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى