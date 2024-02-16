إصلاح كسر مفاجئ فى خط مياه وادى كركر بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أثناء جولاته الميدانية بالمناطق السكنية والشوارع الداخلية، بتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء.

ونفَّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدني، أعمال الإزالة في المهد لحالة تعدٍ بمساحة 45 م2 بنطاق حي غرب المدينة، وذلك وسط مشاركة للعاملين بالحى مدعمين بالمعدات الثقيلة.

كما قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال إصلاح الكسر المفاجئ في خط المياه سعة 4 بوصة بقرى وادي كركر، بمتابعة ميدانية من جابر فتحي، رئيس القرية، وبإشراف من محمود بهاء نائب رئيس المدينة.

وفى نفس السياق، تم تنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة، والنظافة العامة بمناطق مختلفة بنطاق حى جنوب برئاسة علاء آدم، وبالتنسيق مع قسم الكهرباء بالوحدة المحلية بقيادة المهندسة مروة جمال، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الترميم للسلالم والسور بمحيط بمتحف النوبة، وتركيب عمود إنارة بكورنيش النيل بشارع عباس فريد بإشراف من محمد ممدوح نائب رئيس المدينة.

فيما تم رفع التراكمات والمخلفات بنطاق قرية غرب أسوان بقيادة محمد ربيع، كما توازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية بتنظيم حملات لإزالة الإشغالات بنطاق أحياء شرق وغرب، وتحرير 4 محاضر إشغال طريق، مع مصادرة 355 من المضبوطات.