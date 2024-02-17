السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز

محافظات

مصرع شخص سقط من أعلى المدينة الصناعية بأسوان

أرشيفية
أرشيفية

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم السبت، إثر سقوطه من أعلى المدينة الصناعية القديمة بجوار السلخانة بمدينة أسوان، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

تفاصيل الواقعة 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان، بلاغًا يفيد بسقوط شخص من أعلى المدينة الصناعية، مما أسفر على مصرعه فى الحال، وجار نقل جثته إلى المشرحة لعرضه على الطبيب الشرعى لمعرفة السبب الحقيقى وراء الوفاة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته وتبين سقوط شخص من أعلى المدينة الصناعية القديمة بجوار السلخانة بمدينة أسوان، وفور وصول الإسعاف تبين أنها جثة هامدة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

مصرع شخص المشرحة سقوط المدينة الصناعية أسوان

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