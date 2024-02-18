الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشارك فى حفل وزارة التخطيط لتكريم الفائزين بمبادرة حوافز تميز الأداء

الفعاليات
الفعاليات

​​​​شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى حفل تكريم الفائزين فى مبادرة حوافز تميز الأداء، والذى نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبمشاركة محافظى المحافظات الـ 27 بمصر. 

فوز أسوان بمبلغ كحافز تميز أداء خلال خطة العام المالى الحالى

وخلال الحفل أعلن اللواء أشرف عطية أنه نتيجة لتميز وكفاءة المحافظة فى وضع الخطط ومتابعتها وفق المعايير المطلوبة من وزارة التنمية المحلية فقد فازت المحافظة بمبلغ كحافز تميز أداء خلال خطة العام المالى الحالى ضمن مبادرة الوزارة (حوافز تميز الأداء فى إدارة الإستثمار العام ). 

ولفت محافظ أسوان إلى أنه تم استعراض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2023/ 2024، والتى وصلت إلى 680.9 مليون جنيه عقب توفير اعتمادات إضافية من وزارة التخطيط بمبلغ 70.8 مليون جنيه على الخطة الأصلية بمبلغ 610.1 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 76 %، لـ 114 مشروع مدرج ضمن الخطة الاستثمارية، وتم الانتهاء من إسناد جميع المشروعات، فيما تم الانتهاء من تنفيذ 84 مشروعا، وجارى الانتهاء من 30 مشروعا. 

 

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