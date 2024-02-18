محافظ أسوان: مشروع "أهل مصر" أسهم فى إطلاع أبنائنا على عظمة الحضارة المصرية

أكدت الدكتورة غادة أبوزيد، في كلمة محافظ أسوان التي ألقتها خلال فعاليات ختام الأسبوع الـ29 من مشروع (أهل مصر لدمج أطفال)، أن مشروع "أهل مصر" أسهم في إطلاع أبنائنا على عظمة الحضارة المصرية بالمناطق والمزارات الأثرية والسياحية، فضلًا عن التعرف على المشروعات القومية والتنموية التى تم تنفيذها على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، لا سيما في ظل الملحمة التي تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما يعزز من مهارات أبنائنا، واستغلال طاقاتهم الكامنة إيجابًا ومثمر يعود بالخير عليهم وعلى وطنهم.

وقدّمت شكرها لوزارة الثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلاني، لتقديم التسهيلات لإنجاح فعاليات مشروع "أهل مصر"، وهو الذي تكامل مع التيسيرات العديدة التي قدمتها محافظة أسوان بتوجيهات من المحافظ اللواء أشرف عطية، لأطفالنا وأبنائنا من المحافظات الحدودية، والشكر موصول أيضًا للهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة عمرو بسيونى لما تم من تنسيق مسبق لتنظيم هذا الملتقى بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ليسهم كل ذلك فى تعزيز روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا وفتح المجال أمام تبادل الخبرات والثقافات، والرؤى والأفكار البناءة فيما بينهم.

جدير بالذكر أن أناب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ لحضور فعاليات ختام الأسبوع الـ29 من مشروع (أهل مصر لدمج أطفال) المحافظات الحدودية وأطفال القاهرة، والذى تم تنظيمه بمسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل.

وذلك وسط مشاركة لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيونى، وأيضًا أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة، والقيادات التنفيذية بوزارة الثقافة ومحافظة أسوان، بالإضافة إلى 200 طفل وطفلة فى المرحلة العمرية من 12 إلى 15 سنة من أبناء المحافظات الحدودية "مرسى مطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وأسوان، ومحافظة القاهرة "محافظة غير حدودية".

وقد شهد الحفل الختامى لملتقى المحافظات الحدودية تفقد معرض نتاج الورش (الخيامية - الرسم بالموسيقى- العلاج بالفن "ا لرسم على السيراميك"- الأركت- إعادة التدوير- صناعة الشنط بالشبك والخرز- مصنوعات جلدية- أصنع كتابك )، وتقديم فيلم تسجيلى عن فعاليات الأسبوع، وكذا فيلم عن ورشة التصوير والفوتوشوب، بالإضافة إلى ورش فنية عن المسرح البشرى، والسيناريو، ومسرح العرائس، والشعر، وصناعة الفيلم، والموسيقى والغناء، والرقص الشعبى.