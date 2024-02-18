محافظ أسوان: تنفيذ مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية بنسبة 60%

ضمن سلسلة الإنجازات التي يشهدها قطاع الطرق داخل مختلف المدن والمراكز أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه يتم العمل على قدمٍ وساق لإنهاء المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية أو بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" وذلك بتنفيذ مشروعات الرصف والتطوير والتجميل.

ولفت إلى أنه تم التشديد على أهمية الإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة لنهو كل مشروع في التوقيتات المناسبة لها حتى يتسنى إضفاء اللمسات الجمالية، والظهور بشكل حضارى ومشرف يليق بعروس المشاتى أمام ضيوفها وزائريها.

من جهته، أوضح المهندس أحمد الملواني، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، يتم استكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي الحالي 2023/2024، والتي يصل إجمالي أطوالها إلى 50 كم، وبإعتمادات 131.5 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 60%، حيث جارٍ تنفيذ أعمال الرصف للشوارع الرئيسية والداخلية بمنطقة خلف الاستاد.

وأوضح أنه بالتوازي مع ذلك تم تنفيذ أعمال الرصف الخرساني بالمرحلة الأولى لموقف الحافلات بمدينة أبو سمبل السياحية على مسطح 20 ألف م2 من إجمالى مساحة 64 ألف م2، وبتكلفة 40 مليون جنيه.