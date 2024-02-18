الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تسليم 78 ألف و700 شجرة لمسئولي المحليات في أسوان

الاشجار
الاشجار

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد، باستلام أشجار الظل والمثمرة بواقع 78 ألف و700 شجرة، وذلك في حضور اللجنة المكونة من مديري شئون البيئة والحدائق والمخازن، وتم تسليمها بعد الفحص لرؤساء المدن والمراكز. 

وشدد محافظ أسوان على مسئولى المحليات بالبدء فورًا فى زراعة الكميات المخصصة لهم لضمان عدم تعرضها للتلف، مع التأكيد على إتباع الطرق السليمة للزراعة والرى لتحقيق الإستدامة لهذه الأشجار، مع ضرورة المتابعة المستمرة لها ورعايتها لضمان الوصول للعائد الإقتصادى والبيئى المرجو منها، فضلًا عن خلق بيئة صحية نظيفة وآمنة للمواطنين. 

وجاء ذلك في إطار جهود محافظة أسوان للمضى قدمًا وبمعدلات إنجاز سريعة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزراعة الطرق والشوارع والمؤسسات المختلفة بأشجار الزينة والمثمرة لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين، ومواجهة التغيرات المناخية. 

محافظ أسوان استلام أشجار أشجار الظل والمثمرة مبادرة الرئيس 100 مليون شجرة

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