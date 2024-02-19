الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشهد افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون (صور)

افتتاح مهرجان أسوان
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان انطلاق فعاليات حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون، مساء الأحد، وذلك بالمسرح الصيفى "فوزي فوزي" علي كورنيش النيل.

وجاء ذلك بعد فعاليات الديفيله النهرى للفرق الفنية وسط ضفاف النيل.، ووسط مشاركة لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيونى، والفنان تامر عبدالمنعم مسئول الادارة المركزية للشئون الفنية، وأعضاء لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفى.

توافد الآلاف لحضور مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون 

وتوافد الآلاف من أهالي أسوان لمشاهدة العروض الفنية التى تقدمها الفرق الفنية المشاركة فى مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني الثاني.

وتنوعت العروض المقدمة بواسطة فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون.

وضمت فرق الفنون الشعبية 5 فرق أجنبية وعربية وهي الهند والمكسيك وبولندا وفلسطين والسودان، و10 فرقة مصرية، وهي أسوان وتوشكى وأطفال أبو سمبل ومرسى مطروح والشرقية وبورسعيد وملوى والوداى الجديد وأسيوط والحرية.

وتضمنت فعاليات افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون جولة لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية والحضور على معرض المشغولات اليدوية واللوحات الفنية. 

و تمتد فعاليات المهرجان فى الفترة من 18 فبراير، وتختتم فى 22 من شهر فبراير الجاري تزامنًا مع ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية.

تفاصيل الفعاليات

وبدأت فعاليات مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون،  اليوم الأحد، بعروض ديفيليه نهرى لجميع فرق الفنون الشعبية المشاركة بالمهرجان.

وقدمت فرق الفنون الشعبية والتي يبلغ عددها 15 فرقة عروض فنية مبهرة أعلى المراكب النيلية ووسط ضفاف النيل.

وتستمر عروض الفرق الفنية والذى يبلغ عددهم 15 فرقة دولية ومحلية حتى يوم 22 فبراير الجاري، حيث أنها ستجوب العديد من المواقع الثقافية ما بين قصور وبيوت الثقافة والمسارح والنوادي بجميع المراكز والمدن.

وحرصت الفرق أثناء تأديتهم للرقصات الفنية ومشاركتهم في الديفيله النهري على رفع بلدهم ولافتة تحمل اسم الفرق والبلد أيضًا سواء كانت محلية أو دولية.

والفرق الفنيه المشاركة يبلغ عددهم 15، وهم كالتالي، 5 دولي: الهند، المكسيك، بولندا، فلسطين، السودان، و10 محلية وهم: الشرقية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسيوط، مرسي مطروح، الوادي الجديد، ملوي، وأسوان، وتوشكي، أطفال أبوسمبل.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم لإنجاح مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون وإخراجه بالشكل الأمثل بإعتبار ذلك ماراثون ثقافى وفنى سنوى يساهم فى الترويج والتسويق السياحى لأسوان.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أن ذلك سيساهم فى إضفاء أجواء البهجة والفرحة والسعادة على مواطنى أسوان بمختلف مدنها ومراكزها، وأيضًا لضيوف وزائرى عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون
محافظ أسوان فعاليات مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون المسرح الصيفي تعامد الشمس

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