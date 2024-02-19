الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فلسطينيون بمهرجان أسوان للثقافة والفنون: "نقاوم الاحتلال بالفن.. ومصر السند الحقيقي"

محررة الدستور برفقة
محررة الدستور برفقة الفرقة

ملامح حزن والآسى ارتسمت على وجوه أعضاء الفرقة الفلسطينية المشاركة بمهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون، إلا أنهم صموا على المشاركة بالمهرجان لنقل رسالة الصمود الفلسطينية للعالم معتمدين أسلوب مقاومة الاحتلال بالفن.

"الدستور" تنقل في السطور التالية، رسالة أعضاء الفرقة دعمًا للقضية الفلسطينية، من قلب مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون..

رفيق الطويل، مسئول فرقة “الفالوجا” للفنون الشعبية الفلسطينية، فال إنها المشاركة الـ3 على التوالى فى المهرجان هذا العام، إلا أنها تختلف عن سابقتها، حيث تأتي في وقت يقبع فيه الفلسطينيين للشهر الرابع على التوالي تحت نيران الاحتلال والحصار المفروض على القطاع.

وتابع: " هدفنا نوصل رسالة للعالم كله بعدالة قضيتنا وشهدائتنا واسرانا.. نقاوم الأحتلال بالفن".

واختتم: لمسنا التعاطف والدعم من المصريين..مصر السند الحقيقي".

من جانبها، قالت آلاء أيمن، مدربة الفرقة، إن هذه المرة اختلف الاداء علي المسرح والحفظ والتعبيرات نظرًا للأوضاع والأبادة الجماعية فى غزة، واعضاء الفرقة جميعًا متأثرين بشكل كبير.

وتابعت: " المشاركة في مهرجان هذا العام كانت صعبة للغاية.. ولكن كنا مُصرين على الحضور لتوصيل رسالة فلسطين للعالم.. سنظل صامدين".

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فلسطين القضية الفلسطينية أسوان مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون فرقة فلسطين

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