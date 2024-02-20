استمرار عروض مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

تستمر العروض المبهرة لفرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان أسوان الدولى الحادي عشر للثقافة والفنون، اليوم الثلاثاء، على العديد من مسارح المواقع الثقافية ما بين قصور وبيوت الثقافة والمسارح والنوادي بجميع المراكز والمدن في أسوان، تزامنًا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني.

عروض فنية لـ15 فرقة دولية ومحلية

وتواصل عروض الفرق الفنية والتي يبلغ عددهم 15 فرقة دولية ومحلية حتى 22 فبراير الجاري، ويبلغ عدد فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون 15 فرقة، منهم فرق أجنبية وأخرى محلية.

وتضمن المهرجان مشاركة 5 فرق أجنبية وهي من البلدان التالية: الهند، المكسيك، بولندا، فلسطين، السودان.

أما بالنسبة للفرق المحلية عددهم 10 محلية وهم: الشرقية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسيوط، مرسي مطروح، الوادي الجديد، ملوي، وأسوان، وتوشكي، أطفال أبو سمبل.

يذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شهد انطلاق فعاليات حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون، مساء الأحد الماضي، بالمسرح الصيفي "فوزي فوزي" على كورنيش النيل.

وجاء ذلك بعد فعاليات الديفيله النهرى للفرق الفنية وسط ضفاف النيل، ووسط مشاركة لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيوني، والفنان تامر عبدالمنعم مسئول الإدارة المركزية للشئون الفنية، وأعضاء لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفى.

وتوافد الآلاف من أهالي أسوان لمشاهدة العروض الفنية التى تقدمها الفرق الفنية المشاركة فى مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون، تزامنًا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني الثاني.

وتنوعت العروض المقدمة بواسطة فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون.

وتضمنت فعاليات افتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون جولة لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية والحضور على معرض المشغولات اليدوية واللوحات الفنية.

وتمتد فعاليات المهرجان فى الفترة من 18 فبراير، وتختتم فى 22 فبراير الجاري تزامنًا مع ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية.

تفاصيل الفعاليات

وبدأت فعاليات مهرجان أسوان الدولى الحادي عشر للثقافة والفنون، الأحد الماضي، بعروض ديفيليه نهري لجميع فرق الفنون الشعبية المشاركة بالمهرجان.

وقدمت فرق الفنون الشعبية والتي يبلغ عددها 15 فرقة عروض فنية مبهرة أعلى المراكب النيلية ووسط ضفاف النيل.

وحرصت الفرق أثناء تأديتهم للرقصات الفنية ومشاركتهم في الديفيله النهري على رفع بلدهم ولافتة تحمل اسم الفرق والبلد أيضًا سواء كانت محلية أو دولية.