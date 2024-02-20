محافظ أسوان: فعاليات فنية وثقافية تزامنا مع تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيونى.

تنظيم فعاليات ثقافيةوفنية

وعلى هامش اللقاء، قدم اللواء أشرف عطية، شكره للدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة على الدعم الذى يتم تقديمه لتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية خلال الفترة الحالية مما ساهم فى إحداث زخم ومنتج راقى يتم تقديمه لمواطنى عاصمة الثقافة الإفريقية وفقًا لما أعلنه الرئيس السيسى، وأيضًا لزائريها من مختلف الأفواج السياحية.

وأكد المحافظ أن كل ذلك يعتبر من ثمار التنسيق والتعاون المثمر بين المحافظة والوزارة والهيئة العامة لقصور الثقافة لخلق الأجواء الترفيهية من خلال سلسلة المهرجانات التى تم ويتم تنفيذها وسط مشاركة متميزة لفرق الفنون الشعبية الأجنبية والعربية والأفريقية والمحلية، ومن بينها 15 فرقة تشارك فى مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون، وتعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية، وغيرها من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة.

وفى سياق آخر، قد تستمر العروض المبهرة لفرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون، اليوم الثلاثاء، بعدد من مسارح المواقع الثقافية بين قصور وبيوت الثقافة والمسارح والنوادى بجميع المراكر تزامنًا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني.

وتواصل الفرق الفنية التى يبلغ عددها 15 فرقة دولية ومحلية عروضها حتي يوم 22 فبراير الجارى، وتضمن المهرجان مشاركة 5 فرق أجنبية من الهند، المكسيك، بولندا، فلسطين، السودان.



أما الفرق المحلية عددها 10 وهى: الشرقية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسيوط، مرسي مطروح، الوادي الجديد، ملوي، وأسوان، وتوشكي، أطفال ابوسمبل.