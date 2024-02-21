انتشال جثة غريق فى نيل أسوان

عثر أهالي قرية كلح المفالسة بمركز إدفو شمال أسوان، مساء اليوم الأربعاء، على جثة تطفو على مياه نهر النيل، تحديدًا أمام ساحة الإمام العربي بالقرية.

وعلى الفور تم إبلاغ القوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مأمور مركز شرطة إدفو إخطارًا يفيد بالعثور على جثة غريق تطفو بمياه نهر النيل وتحديدًا أمام ساحة الإمام العربي، وعلى الفور تم إخطار فريق الإنقاذ النهري الذي انتشل الجثة وتم نقلها إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضه على الطبيب الشرعي لمعرفة السبب الحقيقى في الوفاة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.