عيد الشمس.. أسوان تستعد لاستقبال آلاف السائحين والزائرين غدًا

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث العالمي الفريد من نوعه، عندما تتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، غدًا الخميس، بمعبدي أبو سمبل جنوب أسوان.

ويرتبط حدوث ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني لدى المصريين القدماء تزامنًا مع يوم 22 فبراير، بمناسبة الاحتفال بموسم الفيضان والزراعة.

ولم يستغرق حدوث الظاهرة وقتًا أكثر من 20 دقيقة، حيث أن أشعة الشمس تخترق بهو المعبد لمسافة 60 مترًا حتى قدس الأقداس، وتتم الظاهرة من خلال تعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثاني داخل قدس الأقداس.

وأنهت محافظة أسوان استعداداتها لاستقبال الأفواج السياحية والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها.

وترصد "الدستور" استعدادات أسوان لاستقبال الظاهرة العالمية تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني:

ومن ناحيته، قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان النوبة، والمشرف العام على قطاع السياحة والآثار بأسوان، إن بدأت هذه الاستعدادات لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس منذ أكثر من شهرين، وأنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات بشكل كامل لاستقبال الحدث الفريد، حيث أنها شملت أعمال النظافة الميكانيكية والكيميائية والترميم كالمعتاد، وتهذيب وتقليم جميع اللاند سكيب المنطقة المحيطة بالكامل، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإضاءه بالكامل إلى "ليد".



وأضاف "سعيد" لـ"الدستور" أنه تم تلاشي أي أخطاء تم رصدها سابقًا، كما تم تطوير المنظومة الأمنية من حيث توسيع مدخل المعبد إلى 9 بوابات بدلًا من 3 بوابات أمنية، وأصبح هناك 2 اكسريه والذي يستخدم فى الكشف عن الحقائب بدلًا من واحد، ليصبح هناك سهوله ويسر فى الدخول والخروج، مشيرًا إلى أنه تم التنظيم على أعلى مستوى مع الجهات المعنية لمنع حدوث أى مشكلات أثناء مشاهدة الظاهرة.



وأوضح أنه تم تجهيز شاشة عرض كبرى بواسطة محافظة أسوان لإتاحة الفرصة الكاملة لجميع الأفواج السياحية والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى أنه قبل وقت الظاهرة يتم العرض علي هذه الشاشة الأفلام التسجيلية حول المعبد وعملية انقاذه.



وتابع أنه بالتنسيق مع محافظة أسوان تمت الاستعدادات داخل مدينة أبوسمبل بشكل كامل، حيث أن حدوث ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني ليس حدثًا عاديًا بل أن جميع الأهالي يعتبرونه "عيد الشمس" وأن المدينة بأكملها تتزين وتتزخرف لاستقباله.

وأشار إلى أنه يتم فتح أبواب المعبد أمام السائحين والزائرين الذين يتوافدوا لمشاهدة الظاهرة تحديدًا الساعه 3 فجرًا، وبعدها تبدء عروض فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون داخل ساحة المعبد.



وحول حجز تذاكر معبدي أبوسمبل تزامنًا مع احتفالات تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني، لفت لـ"الدستور" أن تم اتاحة التذاكر الإلكترونية والاون لاين منذ فترة، وهناك بعض الحجوزات التى تلقوها ايضًا، بالإضافة إلى أنه تم توفير التذاكر الورقية لكل السائحين والزائرين المتوافدين لمشاهدة الظاهرة ولم يتمكنوا من الحصول عليها عبر الاون لاين، وذلك فى أطار توفير كافة سبل الراحة للجميع ومنع التكدس والتزاحم على منافذ التذاكر داخل المعبد.