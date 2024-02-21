الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بحضور3000 مشاهد.. فرق الفنون الشعبية تبهر الجماهير فى ختام مهرجان أسوان الدولى

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد صحن معبدى أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، ختام مهرجان الثقافة والفنون الحادى عشر بمعبدى أبوسمبل بمشاركة 16 فرقة فنون شعبية محلية ودولية، بالإضافة إلى فرقة باليه أكاديمية الفنون جماهيرى كبير من الأفواج السياحية والمصريين. 

وجاء ذلك فى ليلة تعامد الشمس، وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبحضور اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأيضًا عمرو بسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلًا عن قيادات وزارات الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة أسوان. 

فيما أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مدينة أبوسمبل السياحية محمد عبد العزيز؛ للاستعداد الجيد والمتميز لاستكمال فعاليات ليلة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، حيث شهد مسرح ميدان السوق وسط المدينة تقديم الفرق المحلية والدولية لفقراتها الفنية والثقافية والتراثية المتنوعة، وذلك بحضور أكثر من 3 آلاف مشاهد. 

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وأكد اللواء أشرف عطية، على حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى باعتبارها ظاهرة فلكية فريدة من نوعها جسدت على مدار أكثر من 33 قرنا حدثا سياحيا وثقافيا وفنيا كبيرا؛ مما يسهم بدوره فى التسويق الجيد للمقومات السياحية التى تمتلكها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية. 

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كما أكد المحافظ، أن مدينة أبوسمبل تزينت وأصبحت فى أبهى صورها لاستقبال هذا الحدث العالمى، وتم تكثيف أعمال النظافة العامة ووضع اللمسات الجمالية فى كل مكان بداية من المطار وحتى المعبد ليبهر ضيوف المهرجان الدولى، وتم الحرص كذلك على وضع شاشة عملاقة أمام بهو معبد أبوسمبل حتى يتسنى للمشاركين مشاهدة الظاهرة الفلكية على الوجه الأكمل.

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يذكرأن تشهد مدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، غدا الخميس، حدوث ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فى معبده، ويرتبط حدوث ظاهرة تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني لدى المصريين القدماء تزامنًا يوم 22 فبراير بمناسبة الاحتفال بموسم الفيضان والزراعة. 

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ختام مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون فرق فنون شعبية معبدى أبوسمبل فعاليات

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