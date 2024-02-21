تفاصيل تفحم 11 سودانيًا وإصابة 6 آخرين في حادث بأسوان

أجرت الأجهزة المعنية المعاينة المبدئية لموقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقي بمدينة أسوان، اليوم الأربعاء.

وارتفع عدد ضحايا الحادث لتصل الحصيلة النهائية إلى 11 متوفيًا تفحمت جثثهم وتم نقلهم إلى المشرحة، و6 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل حول الحادث



وتبين من التحريات الأولية أن الحادث وقع أثناء محاولة مجموعة أشخاص سودانيين الفرار بسيارة ربع نقل ؛ نظرًا لدخولهم إلى أسوان بطريقة غير شرعية.



وأدى انقلاب السيارة إلى إصابة 6 أشخاص قفزوا من السيارة قبل انقلابها، ومصرع 11 آخرين جميعهم تفحموا داخل السيارة.

وتوصلت "الدستور" إلى بيانات الضحايا والمصابين وهم كالتالى:

المتوفيين: مجاهد عثمان الياس، 53 سنة، وعبدالناصر مجاهد عثمان الياس، 23 سنة، وعادل الياس الصديق، 35 سنة، وحسب الله ادم عبدالرحيم، 28 سنة، و7 جثامين آخرين مجهولين الهوية.



وتبين أن الـ11 شخصًا، جميعهم سودانيين الجنسية، وتم نقلهم جثث متفحمة وأشلاء من موقع الحادث إلى مشرحة أسوان العمومية، وبعضهم تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أسوان التخصصي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي.



أما المصابون فهم: على أبو القاسم على، 28سنة، وإصابته جرح قطعى فى فروة الرأس، مصرى الجنسية، وأحمد الجادو على، 18 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالقدم الأيسر، ومعتصم ادم محمد، 27 سنة، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، و3 أطفال أشقاء وهم: يوسف عادل ايشا، سنتين، وشقيقته مريم عادل ايشا، سنة، وشقيقه محمد عادل ايشا، وجميعهم إصابتهم كدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.