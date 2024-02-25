بعد زيارة لجنة النواب.. الدكتور محمد أبوالفضل مديرًا لمستشفى كوم أمبو

تولى الدكتور محمد السيد أبوالفضل منصب مديرًا لمستشفى مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وذلك فى إطار الارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المستشفى، حيث إنها تقدم خدماتها الطبية لجميع القرى المجاورة لها.

وأجرى تكليف الدكتور محمد السيد مديرًا للمستشفى كوم أمبو، خلفًا للدكتور مصطفى البصيلى مدير مستشفى كوم امبو السابق.

وجاء قرار تولى الدكتور محمد السيد مديرًا للمستشفى مع الاستمرار فى منصبه كمدير للإدارة الشئون الصحية بكوم أمبو بمحافظة أسوان.

تفقد لجنة النواب مستشفى كوم أمبو المركزى

جدير بالذكر تفقدت لجنة الصحة بمجلس النواب ولجنة من وزارة الصحة والسكان، مستشفى كوم أمبو ومتابعة المستلزمات الطبية داخل المستشفى والخدمات المقدمة للمريض.

ووجدت لجنة الصحة بمجلس النواب بعض الملاحظات داخل المستشفى، وطالبت بتلاقيها حتى يتم تقديم خدمة مميزة للمرضى.

وقد صدر قرار بتعيين الدكتور مصطفى السيد مديرًا للمستشفى كوم أمبو بعد زيارة وفد من وزارة الصحة والسكان، وزيارة لجنة الصحة بمجلس النواب.