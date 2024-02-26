الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات الرصف ضمن "حياة كريمة"

الرصف
الرصف

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على متابعة نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية لرصف الطرق بالقرى المستهدفة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" بمركزى إدفو ونصر النوبة. 

وشدد محافظ أسوان على تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة في أسرف وقت من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم في تيسير حركة وسائل المواصلات المرورية وتسهيل إنتقال المواطنين والأهالي وأيضًا نقل المنتجات الزراعية والحرفية بين القرى وبعضها وغيرها من القرى والمدن المجاورة بالشكل المطلوب. 

 

استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة مستويات الأداء

 

ومن جانبه، أكد اللواء ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان جاري استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة مستويات الأداء ورصد المشكلات والتحديات والعمل على تلبيتها وإيجاد الحلول المناسبة لضمان الإنتهاء من مختلف المشروعات الجارية فى مواعيدها المحددة. 

وأشار إلى أنه جاري أعمال التمهيد والتسوية وإضافة التربة الزلطية لمداخل 6 قرى بمركز نصر النوبة وهي قرى بلانة وأبوسمبل ووادى النقرة والمالكى وقورتة ثان، بالإضافة إلى قرية أبوهور وذلك بأطوال بلغت 14.7 كم. 

كما أوضح السكرتير العام المساعد أن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع رصف طريق بلانة / نصر النوبة بطول 38 كم، بالإضافة إلى رصف طريق وادى النقرة / توشكى بطول 30 كم، علاوة على مشروع رصف الطرق بقرية وادى الصعايدة بمركز إدفو بطول 21،3 كم. 

الرصف
الرصف
الرصف
الرصف
الرصف
الرصف
محافظ أسوان مشروعات الطرق حياة كريمه إدفو نصر النوبة

الأكثر قراءة

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

نشوى مصطفى تنهار بالبكاء لحظة خروج جثمان أحمد شوقي العطار (صور)

"شريف" يطالب بإثبات زنا زوجته: خانتني مع صاحب عمري

بشرة خير.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كبسولة فلسفية| محمد جادالله يكتب: المنهج الفلسفي

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟