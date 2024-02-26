محافظ أسوان يشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات الرصف ضمن "حياة كريمة"

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على متابعة نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية لرصف الطرق بالقرى المستهدفة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" بمركزى إدفو ونصر النوبة.

وشدد محافظ أسوان على تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة في أسرف وقت من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم في تيسير حركة وسائل المواصلات المرورية وتسهيل إنتقال المواطنين والأهالي وأيضًا نقل المنتجات الزراعية والحرفية بين القرى وبعضها وغيرها من القرى والمدن المجاورة بالشكل المطلوب.

استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة مستويات الأداء

ومن جانبه، أكد اللواء ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان جاري استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة مستويات الأداء ورصد المشكلات والتحديات والعمل على تلبيتها وإيجاد الحلول المناسبة لضمان الإنتهاء من مختلف المشروعات الجارية فى مواعيدها المحددة.

وأشار إلى أنه جاري أعمال التمهيد والتسوية وإضافة التربة الزلطية لمداخل 6 قرى بمركز نصر النوبة وهي قرى بلانة وأبوسمبل ووادى النقرة والمالكى وقورتة ثان، بالإضافة إلى قرية أبوهور وذلك بأطوال بلغت 14.7 كم.

كما أوضح السكرتير العام المساعد أن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع رصف طريق بلانة / نصر النوبة بطول 38 كم، بالإضافة إلى رصف طريق وادى النقرة / توشكى بطول 30 كم، علاوة على مشروع رصف الطرق بقرية وادى الصعايدة بمركز إدفو بطول 21،3 كم.

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