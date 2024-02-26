الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تعليم أسوان" يتابع تركيب شاشات تفاعلية بمدرسة للتعليم المجتمعى

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، متابعة مدرسة عزبة المرشح للتعليم المجتمعى التابعة لإدارة أسوان التعليمية مع مينا ناجى وياسمين الحبال ممثلى برنامج الغذاء العالمىWFP بحضور (غنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية - سميرة فقير مدير إدارة التعليم المجتمعى)، وعدد من مسئولى التعليم المجتمعى.

كما أجرى وكيل الوزارة تفقد المدرسة التى تضم ٤٥ تلميذًا على مستويين، وتابع تركيب شاشة تفاعلية داخل الفصل لعرض الأفلام والمواد التعليمية المصورة وسط فرحة كبيرة للتلاميذ.

وخلال حديثه مع أبنائه الطلاب، اطمأن وكيل الوزارة على مستواهم العلمى والتحصيلى، واستمع لعدد من الأناشيد التعليمية من الطلاب (عمرو خالد- منة بركات- كريم عبدالمعز)، وتابع تفاعل الطلاب مع السبورة.

وأشاد الرشيدى بجهود وأنشطة برنامج الأغذية لدعم التحول الرقمى وإدخال وسائل التكنولوجيا لتطوير أساليب التعليم بمدارس التعليم المجتمعى بأسوان عبر توفير الشاشات الذكية التفاعلية، حيث يمكن تخزين أى مواد تعليمية عليها، وتنزيل تطبيقات ومنصات التعلم عليها، واستخدامها لاستقبال عمليات «البث المباشر»، وعرض المواد التعليمية المسجلة.

جدير بالذكر أن المبادرة تشمل الانتهاء من تركيب ٥٠ شاشة ذكية تفاعلية بمدارس التعليم المجتمعى بالإدارات يوم الأربعاء ٢٨ فبراير، حيث تم تركيب ثلاث شاشات اليوم بإدارة أسوان لمدارس عزبة المرشح والصداقة القديمة والصداقة الأولى بالرعاية وتستكمل غدًا بإدارات كوم أمبو ودراو.

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وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان مدرسة عزبة المرشح إدارة أسوان التعليمية التعليم المجتمعى شاشات تفاعلية

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