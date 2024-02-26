محافظ أسوان يشارك فى النسخة الـ 16 لجائزة خليفة للنخيل بالإمارات

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى فعاليات النسخة الـ ١٦ لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والتي تم افتتاحها اليوم بآمارة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، بحضور الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة ولفيف من المهتمين والمختصين في مجال زراعة وإنتاج التمور حول العالم، وقد تضمنت الفعاليات تكريم الفائزين بالجائزة.

إنشاء مصنع لمنتجات التمور

ومن جانبه، كشف محافظ أسوان، أنه تم الاتفاق مع الجانب الإماراتى على إنشاء مصنع لمنتجات التمور بأحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق الإستثمار الأفضل لمنتجات المحافظة من التمور الجافة، والإستغلال الأمثل لأكثر من ٢،٥ مليون نخلة.

وأعرب المحافظ، عن بالغ تقديره لدولة الإمارات الشقيقة وجائزة خليفة الدولية والتي تعنى بتطوير إنتاجية وتصنيع التمور وتعزيز الأساليب العلمية الحديثة في مجالات الزراعة ومكافحة الآفات وتوفير نقطة إلتقاء لتبادل الخبرات بين منتجي التمور عالميا.

وأشاد اللواء أشرف عطية، بجهود منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقديم الدعم والخبرات الهامة لمنتجي التمور في محافظة أسوان في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل.

IMG-20240226-WA0039

IMG-20240226-WA0041