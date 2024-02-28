الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: توفير كل التيسيرات لتسهيل عمل قافلة طبية ينظمها مجلس الوزراء

جريدة الدستور

أعطى اللواء أشرف عطية،  محافظ أسوان، تعليماته للمسئولين بتقديم كل التيسيرات اللازمة لتسهيل عمل القافلة الطبية التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع المحافظة، والتأمين الصحى الشامل، ومؤسسات صناع الخير والدواء للجميع، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء. 

قافلة طبية تستهدف علاج المرضى غير القادرين

وأوضح محافظ أسوان أن القافلة الطبية تستهدف علاج المرضى غير القادرين وتوفير الأطقم الطبية والأجهزة والمعدات اللازمة والأدوية وصرف العلاج وإجراء العمليات مجانًا، وذلك فى تخصصات (الرمد والجلدية والباطنة والأطفال والعظام والأنف والأذن والحنجرة) خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل. 

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين، والتخفيف عن كاهلهم، وخاصة فى القرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. 

 

تجدر الإشارة إلى أنه ستبدأ أعمال القافلة يومى الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس بمنطقة غرب سهيل داخل وحدة الخزان غرب، وتستكمل أعمالها خلال يومى الخميس والجمعة 7 و8 مارس بوحدة الرقبة التابعة لمركز دراو، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين منها. 

 

 

محافظ أسوان لجنة الإستغاثات القافلة الطبية مجلس الوزراء التسهيلات

مواد متعلقة

"أهو جه يا ولاد".. شوارع وأسواق أسوان تستقبل رمضان بالزينة والأنوار (صور)

ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".. تواصل الدورات بوحدة التدريب المتنقلة بنصر النوبة

تقديم الرعاية الطبية للمصابين السودانيين الـ12 بحادث العلاقى فى مستشفى أسوان

"تعليم أسوان" يجرى مقابلات لاختيار المرشحين للدفعة الثانية من مبادرة 1000 مدير مدرسة

"تعليم أسوان" يتابع تركيب شاشات تفاعلية بمدرسة للتعليم المجتمعى

إصابة طفل بكسر فى الجمجمة إثر حادث تصادم قطار بأسوان

محافظ أسوان يشارك فى النسخة الـ 16 لجائزة خليفة للنخيل بالإمارات

بالأسماء.. 3 مصابين جراء انقلاب سيارة ملاكى بـ"صحراوى أسوان"

الأكثر قراءة

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

الأهلي يتحدث عن لقطة بكاء طاهر في لقاء بلدية المحلة

كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

الرئيس السيسى لحسين الجسمى: الشيخ محمد أخ.. وأهل الإمارات حبايبنا ووجودك معنا رسالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية