محافظ أسوان: توفير كل التيسيرات لتسهيل عمل قافلة طبية ينظمها مجلس الوزراء

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعليماته للمسئولين بتقديم كل التيسيرات اللازمة لتسهيل عمل القافلة الطبية التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع المحافظة، والتأمين الصحى الشامل، ومؤسسات صناع الخير والدواء للجميع، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.

قافلة طبية تستهدف علاج المرضى غير القادرين

وأوضح محافظ أسوان أن القافلة الطبية تستهدف علاج المرضى غير القادرين وتوفير الأطقم الطبية والأجهزة والمعدات اللازمة والأدوية وصرف العلاج وإجراء العمليات مجانًا، وذلك فى تخصصات (الرمد والجلدية والباطنة والأطفال والعظام والأنف والأذن والحنجرة) خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل.

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين، والتخفيف عن كاهلهم، وخاصة فى القرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

تجدر الإشارة إلى أنه ستبدأ أعمال القافلة يومى الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس بمنطقة غرب سهيل داخل وحدة الخزان غرب، وتستكمل أعمالها خلال يومى الخميس والجمعة 7 و8 مارس بوحدة الرقبة التابعة لمركز دراو، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين منها.