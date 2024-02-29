محافظ أسوان يكرم القيادات النسائية ضمن برنامج "المرأة تقود بالمحافظات"

سلَّم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، القيادات النسائية الأسوانية شهادات اجتياز الدورة الثانية للبرنامج التدريبي "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، والذي تم تنظيمه على مدار 3 أسابيع بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وذلك بمقر ديوان عام محافظة أسوان، وذلك بحضور فريق عمل الأكاديمية الدكتورة سمر صلاح، والدكتور مينا رءوف.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات.

وخلال الفعاليات، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بدور المرأة الرئيسي بالمجتمع باعتبارها شريكًا أساسيًا في كل عمليات التنمية والتطوير الجارية بمختلف قطاعات العمل العام، حيث أصبحت في صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف، ولهذا؛ فإن تمكين المرأة الأسوانية يأتي ضمن أولويات منظومة العمل لما تمتلكه من إصرار وعزيمة لتحقيق الإنجازات والنجاحات في أي عمل يتم تكليفها به، ولنا في أسوان قصص نجاح كثيرة لدور المرأة الفعال والمثمر للحصول على المراكز الأولى فى العديد من المنافسات على المستوى المحلى والدولى ليتكامل مع ذلك.

وقدَّم شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب، على جهودها فى إعطاء فرص حقيقية للمرأة والشباب بتنظيم هذه البرامج التدريبية الهادفة والبناء على أرض أسوان تسهيلًا وتيسيرًا على أبناء المحافظة من مشقة وأعباء السفر للحصول عليها.

وطالب أشرف عطية القيادات النسائية بأهمية الاستفادة في حياتهن العملية من حجم المعلومات التي قمن بالحصول عليها أثناء البرنامج التدريبي على أيدي كوكبة من المدربين أصحاب المهارات الإبداعية والابتكارية بما يعود بالنفع عليهن، وعلى منظومة العمل داخل مؤسساتهن، وهو ما ينعكس بالتالي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما قدَّم متدربو الأكاديمية شكرهم لمحافظ أسوان على الدعم الكبير الذي أسهم في إنجاح فعاليات البرنامج التدريبي، وحصولهم على هذه البرامج المتقدمة ذات الجودة العلمية والفكرية العالية.

جدير بالذكر أنه يُستفاد من البرنامج التدريبي "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" للدفعتين لأكثر من 100 سيدة بأسوان من الحاصلات على مؤهلات عليا من سن 22 سنة حتى 50 سنة سواء من العاملات فى القطاع العام أو الخاص أو مديريات الخدمات أو رائدات الأعمال أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أي سيدة تنطبق عليها الشروط بالنسبة للسن والمؤهل الدراسي.

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