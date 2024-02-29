الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استهدف 150 سيدة.. تواصل برنامج التثقيف المالي بقرى "حياة كريمة" في أسوان

التدريب
التدريب

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بـأسوان، تنظيم فعاليات البرنامج التدريبي للتوعية والتثقيف المالي استهدفت 70 سيدة وفتاة من أهالي قريتي الطويسة وبنبان قبلى بمركز دراو، وتنظيم ورش عمل للتدريب على أعمال الخياطة ومنتجات الملابس استهدفت 60 من الفتيات والسيدات بقرية أبو الريش، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

 

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في أسوان، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ وإنجاح فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

تنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات

كما أشارت  مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في أسوان، بأن برنامج التثقيف المالي وورشة الخياطة وغيرها من الأنشطة والجهود المبذولة تهدف إلى تسليط الضوء على العديد من الموضوعات المتخصصة لتنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لاقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى نشر التوعية بموضوعات وأساليب التخطيط والتسويق الجيد، بالإضافة إلى كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات، فضلًا عن رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات.

التدريب
التدريب
أسوان برنامج التثقيف المالى الخياطة التوعية قرى حياة كريمة

مواد متعلقة

بأسعار مخفضة.. محافظ أسوان يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بحديقة الشجرة

إصابة شخص بطعنة نافذة فى مشاجرة بأسوان

إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص بعمود إنارة بأسوان

وفد الأمم المتحدة يقدم الشكر لمحافظ أسوان على تقديم الدعم للوافدين السودانيين

محافظ أسوان: إنشاء مدينة كاملة للجرانيت ومصنعين لتدوير القمامة

تنفيذ 9 آلاف و544 جرحة عيون لمرضى غير القادرين فى أسوان

محافظ أسوان: توفير كل التيسيرات لتسهيل عمل قافلة طبية ينظمها مجلس الوزراء

"أهو جه يا ولاد".. شوارع وأسواق أسوان تستقبل رمضان بالزينة والأنوار (صور)

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

رسالة سرية من السنوار تكشف تفوق حماس على إسرائيل: موجودون حيث نريدهم

"خناقات شوارع".. مشاجرات ومشادات كلامية تنتهي بقتلى ومصابين.. ما العقوبة ؟

وفاة طالبة بعد معاناتها مع "السرطان" في الفيوم.. ومدرستها: كانت مجتهدة وحاصلة على 98%

الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس السيادة السودانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية

فى اليوم 146 للعدوان.. الاحتلال يستهدف مواطنين ينتظرون وصول مساعدات غرب غزة

العاملون فى المنظمات الإنسانية بفلسطين يواجهون الترحيل من إسرائيل بعد تجميد تأشيراتهم