إصابة شخص بطعنة نافذة فى مشاجرة بأسوان

أصيب شخص بطعنة بآلة حادة فى مشاجرة مع آخرين، بمنطقة سوق الخميس فى مدينة أسوان، مساء اليوم الأربعاء.

وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الحادث

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع بإصابة شخص بطعنه نافذة بالصدر إثر نشوب مشاجرة بينه وبين آخرين بمنطقة سوق الخميس التابعة لدائرة المدينة، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصاب.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى المستشفى وذلك لعمل التحريات الأولية وتبين عن نشوب مشاجرة واسفرت عن إصابة شخص بطعنة نافذة بالصدر وتبين أن الشخص المصاب يدعى سيد فرج محمد 56 سنة، أصيب بطعنة نافذة بالصدر وحالته حرجة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.