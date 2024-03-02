السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ورشة تدريبية للإعلاميبن لمناهضة العنف ضد المرأة في أسوان (صور)

التدريب
التدريب

​​​​​انطلقت فعاليات البرنامج لتدريب الإعلاميين حول قضايا العنف ضد المرأة فى أسوان، والذي تنظمه مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بمشاركة 21 من الإعلاميين الصحفيين. 

وشملت المحافظات المشاركة في البرنامج التدريبي حول قضايا العنف ضد المرأة في أسوان، وسوهاج، وقنا، والاقصر، والمنيا، ويستمر لمدة 3 أيام. 

تفاصيل حول فعاليات البرنامج التدريبي للعنف ضد المرأة

وقالت منى فضالي، منى فضالي، الأخصائية الاجتماعية ببرنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة، إن الدورة التدريبية تهدف إلى التعرف والترويج لمشروع قانون موحد لمناهضة العنف.

وأضافت أن التدريب يأتي في إطار مشروع: معا لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة، ويحاضر في الدورة التدريبية أحمد أبو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي.

أوضحت أن الدورة التدريبية تناول مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة تمهيدا لاحالته للجان النوعية المختصة،  كما تناولت أشكال العنف ضد المرأة وإجراءات التقاضى، والجرائم الجنسية، وجرائم إسقاط الحوامل، والجرائم الخاصة بخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم، وجرائم العنف الأسرى ضد النساء والفتيات، وسبل الوقاية من كافة أشكال العنف المشمولة فى القانون. 

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أسوان فعاليات العنف ضد المرأة تدريب برنامج

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