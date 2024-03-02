السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استمرت 7 سنوات.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في "الدكة" النوبية

جانب من الصلح بين
جانب من الصلح بين عائلتين (الشيخ والرواش)

أتمت الجهات المعنية والتنفيذية في محافظة أسوان اليوم، مراسم الصلح في خصومة ثأرية بين عائلتين (الشيخ والرواش)، في قرية الدكة التابعة لمدينة نصر النوبة شمال المحافظة.

جاء ذلك بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية، ولجان الصلح، حيث حضر حوالي 3 آلاف مواطن لحضور مراسم الصلح. استمرت الخصومة الثأرية بين العائلتين لمدة تقارب 7 سنوات، وقد انتهت اليوم بعد تدخل الجهات التنفيذية ولجان الصلح.

وشارك في هذه المراسم اللواء مجدي سالم مدير أمن أسوان، واللواء أحمد السنباطي مدير المباحث الجنائية، والنائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، وياسين عبدالصبور نقيب المعلمين بأسوان، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤساء العائلات.

وشهدت مراسم الصلح التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كلًا منهما بعدم التعرض للآخر.

جانب من الصلح
جانب من الصلح
جانب من الصلح
جانب من الصلح
جانب من الصلح
جانب من الصلح
جانب من الصلح
جانب من الصلح
جانب من الصلح
جانب من الصلح
جانب من الصلح
جانب من الصلح
خصومة ثأرية 7 سنوات الدكه أسوان الجهات الامنية

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