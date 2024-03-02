السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشيد بالملتقى الثقافى لشباب المحافظات الحدودية

المشاركين فى الملتقى
المشاركين فى الملتقى الثقافى لشباب المحافظات الحدودية

ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أبناء الشباب المشاركين فى الملتقى الثقافى لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع (أهل مصر) ليكونوا سفراء ومثالًا مشرفًا لمحافظتنا العريقة، مع ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة واستثمارها لصقل مهاراتهم وتنمية خبراتهم الثقافية والتاريخية والاجتماعية. 

وأشاد محافظ أسوان بجهود وزارة الثقافة وتعاونها المستمر مع المحافظة وغيرها والوزارات والمحافظات المعنية لتحويل تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى واهتمامه بدعم ورعاية الشباب لواقع ملموس، من خلال تسخير كل القدرات والإمكانات وإعداد البرامج المتخصصة لإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الشباب لاكتشاف وتنمية مواهبهم وتبادل الخبرات والثقافات وممارسة مختلف أنشطتهم الرياضية والفنية والثقافية والعلمية بالشكل المطلوب مع تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن واستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر. 

 

الملتقى الثقافى لشباب المحافظات الحدودية

ومن جانبه، أكد يوسف محمود مدير عام الثقافة بأسوان، أن الملتقى الثقافى لشباب المحافظات الحدودية يقام بمحافظة الإسكندرية فى الفترة من 25 فبراير حتى 3 مارس، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى تحت شعار "يهمنا الإنسان".

ولفت إلى أن الملتقى يشارك فيه 130 شابًا وفتاة من 6 محافظات، وهي أسوان وشمال وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح، والبحر الأحمر، بالإضافة إلى حى الأسمرات بالقاهرة. 

وأشار يوسف محمود إلى أن فعاليات الملتقى تهدف إلى تحقيق التمكين الثقافى والاجتماعى للشباب، من خلال تنظيم عدد من ورش العمل واللقاءات التثقيفية التي يقدمها مدربون وأكاديميون متخصصون فى مختلف المجالات، علاوة على تنظيم مجموعة من الجولات والزيارات الميدانية للاطلاع والتعرف على عظمة الحضارة المصرية بمختلف المناطق والمزارات الأثرية والسياحية. 

محافظ أسوان الشباب المحافظات الحدودية سفراء مشروع أهل مصر

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