تعليم أسوان تواصل عرض المواد الدراسية للمراحل التعليمية عبر منصة البث المباشر

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، عرض المواد الدراسية للمراحل التعليمية الثلاث عبر منصة البث المباشر لمحافظة أسوان، حيث تستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 28 مارس.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن الطالب يتمكن من الدخول لمنصة البث المباشر لمحافظة أسوان، من خلال الرابط التالى:

https://livestream.moe.gov.eg/

كما أشارت إلى أنه يمكن للطالب الدخول على المنصة ومشاهدة الحصص التي سبق شرحها من خلال الحساب الموحد وبرنامج الـTeams، عبر الرابط.

مواعيد عرض حصص المواد الدراسية للمراحل التعليمية الثلاث

جدير بالذكر أن يبدأ عرض حصص المواد الدراسية للمراحل التعليمية الثلاث عبر منصة البث المباشر لمحافظة أسوان من الساعة الـ9 صباحًا، حتى الساعة الـ12 ظهرًا.

ويعرض عبر منصة البث المباشر لمحافظة أسوان عدد 3 حصص يوميًا لجميع المراحل التعليمية، وحول المواد التي يتم عرضها جاءت كالتالي: مواد المرحلة الابتدائية، وتشمل الصفوف الرابع والخامس والسادس، هي: اللغة العربية، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، والعلوم، والـict.

أما مواد المرحلة الإعدادية فشملت: لغة عربية، لغة إنجليزية، دراسات اجتماعية، كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، بينما تضمنت مواد المرحلة الثانوية التالي: التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، المنطق، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، الفيزياء.