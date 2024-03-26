الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع بدء التشغيل التجريبي لـ 14 مشروعا لـ"حياة كريمة" بقرية عنيبة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بعدد 27 مشروعا بقرية عنيبة بمركز نصر النوبة لخدمة عدد 22 ألف من الأهالى والمواطنين موزعين على 5 قرى فرعية وتابع وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "التطويرالشامل للريف المصرى..حياة كريمة". 

وشدد محافظ أسوان، على تكثيف الجهود وزيادة فرق العمل من أجل رفع معدلات الإنجاز وتلافى جميع الملاحظات والمشكلات أولًا بأول وضمان الانتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة وتشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية. 

بدء التشغيل التجريبى لـ14 مشروع تم الإنتهاء منها بقرية عنيبة بنسبة 100% 

ومن جانبه، أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بأنه بناءًا على توجيهات محافظ أسوان تم تفقد عدد 14 مشروعا تم الانتهاء منها بقرية عنيبة بنسبة 100% وبدأ تشغيلها تجريبًا وتضم مشروع إنشاء محطة المياه والتى ساهمت فى دعم مياه الشرب وزيادة تدفقاتها لتغذية قرى عنيبة وأرمنا وخريت 1 و2 بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ونقطة الشرطة ووحدة طب الأسرة ومكتب البريد، بجانب مشروعات إنشاء عدد من مدارس التعليم الأساسى والإبتدائى، وأيضًا تطوير ورفع كفاءة عدد من مراكز الشباب، فضلًا عن مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط مياه الشرب. 

وأوضح السكرتير العام المساعد، بأن الجولة الميدانية شملت أيضًا تفقد مشروع إنشاء العمارات السكنية ضمن (سكن كريم) بإجمالى ٣ عمارات حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية فيها 100%. 

ولفت إلى أنه تم التشديد على الالتزام تعليمات محافظ أسوان بضرورة وضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل، مع الإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

IMG-20240326-WA0030
IMG-20240326-WA0030
IMG-20240326-WA0036
IMG-20240326-WA0036
IMG-20240326-WA0029
IMG-20240326-WA0029
محافظ أسوان المبادرة الرئاسية مشروعات قرية عنيبة الجولات الميدانية

مواد متعلقة

تصادم قطار وسيارة في أسوان

تعليم أسوان تواصل عرض المواد الدراسية للمراحل التعليمية عبر منصة البث المباشر

أسوان بلا جوع .. مطبخ "سواعد الإطعام" حملة لإفطار الصائمين "بث مباشر"

إصابة 3 فى حريق منزل بنجع المعمارية شمال أسوان

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة شرطة بـ"أسوان"

محافظ أسوان يوجه بمتابعة انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف السيارات

أوقاف أسوان تنظم ندوات تثقيفية وتوعوية خلال شهر رمضان

محافظ أسوان يوجه بحل مشكلة أهالى قرية بنبان بحرى

الأكثر قراءة

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

نكشف قائمة الأهلى المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى الأبطال

"المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

محمد هنو: الوقت الحالي يدعونا لاستثمار الفرص المتاحة وإصلاح الجهاز الإداري للدولة

حريق في عقار شهير بمنطقة منيل الروضة بالجيزة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"