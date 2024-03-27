الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحتوى على دولارات وذهب.. قصة سائق حنطور أمين أعاد حقيبة سائحة إنجليزية بأسوان

الاجنبية برفقة سائق
الاجنبية برفقة سائق الحنطور

لم تكن الواقعة الأولي من نوعها التى تؤكد علي أمانة المصريين وحسن ضيافتهم للسائحين والزائرين، فهم دائما يضربون المثل فى النزاهة وكرم الضيافة رافعين أسم بلدهم الحبيبة مصر أمام زائريها. 

 

جاءت تفاصيل الراقعة عندما نسيت سائحة إنجليزية حقيبة تحتوى علي مبلغ من الدولارات، وأسورة ذهب، وهاتف محمول “ايفون” ، فى حنطور، وبعد أن تبين سائقه بمركز إدفو الأمر بحث عن السائحة وأعاد لها حقيبتها بل أنه رفض المكافأة. 

 

القصة الكاملة لاسترجاع حقيبة سائحة انجليزية الجنسية

 

ترصد "الدستور" القصة الكاملة لاسترجاع رئيس سائق حناطير بمركز إدفو شمال أسوان حقيبة سائحة إنجليزية الجنسية، يقول أبوالحسن أبو الحجر، رئيس سائقي الحناطير بمعبد إدفو: منذ مدة تراوحت حوالى شهر جاءت سائحة إنجليزية لزيارة معبد إدفو ويرافقها مرشد سياحى، وبعد انتهاءها من الزيارة استقلت أحد الحناطير الموجودة أمام المعبد وتركت حقيبتها وغادرت المكان.


وأضاف لـ"الدستور": بعدها تواصل معه المرشد السياحى المرافق للسائحة الإنجليزية  وأخبروه أنها نسيت حقيبتها داخل حنطور، وعلي الفور بحث عن الحقيبة ووجدها كما هى نظرًا لأمانة السائق التي كانوا بصحبته، مشيرًا إلى أنهم بعدها  توجهوا مباشرة لاسترجاعها للسائحة الانجليزية فى الباخرة السياحية التي تقيم فيها دون معرفة ما بداخلها مطلقًا.

وأوضح أنهم عندما وصلوا فتحت السائحة الانجليزية حقيبتها وتأكدت أن جميع ممتلكاتها موجودة بالكامل ولم ينقصها شئ، والتي كانت عبارة عن مبالغ مالية دولارات تراوحت 2500 دولار، وأسورة ذهبية عزيزة عليها، وهاتف محمول ماركة ايفون، وعدد من المحتويات الشخصية الخاصة بها.

وتابع: بعد استرجاع الحقيبة للسائحة شكرتهم كثيرًا، واعطتهم مكافأة قيمتها الف دولار نظرًا لامانتهم لكنهم رفضوا، قائلًا "دي أمانة ورجعت لصحبها ازاي ناخد مقابل".


وأستكمل: بعد 20 يومًا عادت  السائحة الإنجليزية لنفس المكان حتى تشكرهم مرة آخرى، عبرت لهم عن سعادتها بعودة حقيبتها وموقفهم النبيل وأمانتهم.


وأختتم: اثناء حديثها معهم أخبرتهم أنها روت حكاية استرجاع حقيبتها وأمانة سائقي حنطور إدفو فى صحف بلدها إنجلترا ليعرف الجميع بأمانتهم وموقفهم النبيل.

الاجنبية برفقة سائق الحنطور
الاجنبية برفقة سائق الحنطور
أسوان سائحة أنجليزية إدفو دولارات ذهب ايفون

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