محافظ أسوان: توفير المقومات لتنفيذ مشروع مركز نموذجى لتصنيع وتعبئة التمور بقرية فارس

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أهمية توفير كافة مقومات النجاح لتنفيذ مشروع إنشاء مركز نموذجى متكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل وبعض الحاصلات الزراعية داخل قرية فارس بمركز كوم أمبو، وسوق للجملة ومنطقة لوجستية للتبادل التجارى، والذى يشهد تعاون مثمر وبناء من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الإقتصادية المحلية والنهوض بقطاع الإستثمار لعوائده الإيجابية المتنوعة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

الاستعانة بأصحاب الشركات الكبرى المتخصصة فى مجال التمور

وأشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى ضرورة أن يتم الإستعانة بأصحاب الشركات الكبرى المتخصصة فى مجال التمور والوزارات والجهات المختصة بهذا المجال للوصول إلى تصور كامل يراعى فيه الطابع المعمارى والهوية البصرية، وتوفير البنية التحتية الشاملة لشبكات المرافق المختلفة بما يساهم فى إعداد وتصميم وتنفيذ هذا المشروع الحيوى بشكل نموذجى لتحقيق أهدافه المرجوة فى التسويق الجيد لمنتجات النخيل والتمور التى تتميز وتتفرد به عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى.

جاء ذلك أثناء لقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بفريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية لصعيد مصر برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير ومدير المشروع.

وحضر اللقاء كلا من: اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وممثلى الوزارة والمحافظة، فضلًا عن المكتب الاستشارى المسئول عن إعداد التصميمات لمشروع إنشاء مركز نموذجى متكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور.

وتناول اللقاء استعراض الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الهام والذى سيقام على مساحة 9 ألاف م2 كمرحلة أولى، وسينفذه مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية الممول من الاتحاد الأوربى والمنفذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.