الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: التنسيق مع وزير التموين لضخ 3000 طن سكر واللحوم السودانية

السكر
السكر

 أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على وجود تنسيق مستمر مع الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لتلبية مطالب مواطني المحافظة من كافة السلع الاستهلاكية، وأثمر ذلك عن توفير 950 طن من السكر تم إستلامها من مصنعى سكر كوم أمبو وإدفو من أصل 3 ألاف طن تم تخصيصها للمحافظة. 

 

توفير 950 طن من السكر تم إستلامها من مصنعى سكر كوم أمبو

ولفت محافظ أسوان، إلى أنه تم تكليف مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوزيع هذه الكميات بمعارض "أهلًا رمضان"، وبعض السلاسل والسوبر ماركت بسعر 27 جنيه للكيلو من إجمالى الحصة المخصصة للمحافظة، وجارى إستلام باقى الكميات تباعًا. 

فيما أوضح المهندس خالد أبو القاسم، بأنه بناءًا على تعليمات وزير التموين ومحافظ أسوان تم خلال شهر رمضان الحالى توفير كميات من اللحوم السودانية بواقع 60 عجل، مشيرًا إلى أنه تم توزيع وتوفير هذه اللحوم بسعر 250 جنيه للكيلو عن طريق منافذ الشركة المصرية. 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، وفى إطار تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمواجهة ارتفاع الأسعار. 

وزارة التموين محافظ أسوان السكر السلع الإستهلاكية اللحوم السودانية

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