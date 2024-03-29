الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة بأسوان

اسعاف
اسعاف

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى بمدينة أسوان، مساء اليوم الجمعة، مما أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص. 

وعلي الفور توجهت سيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

تفاصيل الواقعة 

 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى، وتحديدًا عند البوابة 2.

واسفر الحادث بشكل مبدئي عن  إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وذلك لنقل المصابين إلى المستشفى. 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة، وذلك لرفع آثار الحادث وتيسر الحركة المرورية للطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

حادث إنقلاب سيارة ربع نقل إصابة 7 أشخاص طريق العلاقى أسوان

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