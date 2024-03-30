السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على حريق بسوق إدفو شمال أسوان

حريق
حريق

شهد سوق مدينة أدفو شمال محافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، اندلاع حريق هائل فى إحدى المحلات التجارية، وجاري التعامل مع الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق قبل امتداده بالاماكن المجاورة.

تفاصيل حول الحريق 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قوات الحماية المدنية بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بنشوب حريق فى محل تجارى داخل شارع السوق التابع لدائرة المدينة. 

وعلى الفور تم الدفع  بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر، والحفاظ علي ارواح المواطنين الموجودين بنفس المنطقة. 

 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعرفة سبب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

فيما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين فى حالة أن أسفر الحادث عن وجود مصابين. 

 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

حريق هائل سوق ادفو الحماية المدنية محل تجارى شمال أسوان

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