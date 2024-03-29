الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

من كل بيت طبق.. حفل إفطار جماعي بقرى النوبة (بث مباشر)

جانب من الافطار الجماعي
جانب من الافطار الجماعي

أجرت "الدستور" بثًا مباشرًا عن إفطار جماعي بقرية 2 ضمن قرى وادي كركر النوبية بمحافظة أسوان، حيث أنها تعد عادة سنوية للأهالي تجهيز واعداد المأكولات لتناولها سويًا برفقة الشباب والأطفال، وكبار القرية. 

إفطار جماعي بقرية 2 ضمن قري وادي كركر النوبية

خمريت وملوخية، وفتة، ومحاشي، وحمام محشي، ودجاج محشي، وجلاش باللحم، وطواجن لحم بالصلصة، وغيرها من أصناف المأكولات كانت علي المائدة الرمضانية، ووسط أجواء مليئة بالود والآلفة تجمع أهالي قرية 2 ضمن قري وادي كركر، والقرى المجاورة لتناول المأكولات المتنوعة على مائدة الأفطار التي تم تجهيزها بواسطة سيدات القرية.

يقول علاء بحر، أحد أهالي قرية كركر، إن تم تنظيم حفل الافطار الجماعى داخل قرية 2 ضمن قري وادى كركر وتم دعوة جميع القرى المجاورة، وكل الضيوف الذين يتوافدوا على زيارتها، بالإضافة إلى الأشقاء السودانيين، موضحًا أن يعد الأفطار الجماعي عادة متوارثه ومحببه بينهم خلال شهر رمضان المبارك. 

وأضاف لـ"الدستور" أن المأكولات التى تم إعدادها وتجهيزها يغلب عليها الطابع النوبى الكابد الجاكوت الخمريت، البامية، والفتة وغيرها من المأكولات، حيث أكل النوبة معروف ومميز بجانب ان هناك تشابه بينه وبين اكل الأشقاء السودانيين.

وأوضح أن هناك ألفة وود بين أهالى النوبة بقرى وادى كركر والأشقاء السودانيين الذين استضافوهم، حيث أنهم جميعا يشعرون أنهم فى بيتهم الثاني، نظرًا للمعاملة الجيدة التي يلقونها. 

وتابع لـ"الدستور" أن يساهم الأفطار الجماعى وتجمع الشباب والرجال وكبار القرية في تقوية صلات الترابط والألفة بينهم وحل جميع الخلافات السابقة ان وجدت، نظرًا لتواجدهم جميعا في جو أسري وتجمع رائع. 

جدير بالذكر أن الإفطار الجماعي يعد عادة محببة ومتوارثه  في القري النوبية من الأجداد إلي الأجيال الجديد ويتم   تنظيمها بشكل سنوي في جميع القوي النوبة على مستوى محافظة أسوان، ويأتي ذلك لنشر جو من الألفة والمودة بين الأهالي.

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أسوان قري وادي كركر الإفطار الجماعي المأكولات النوبية أهالى النوبة

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