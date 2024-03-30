إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم بين ميكروباص وربع نقل بأسوان الجديدة

أصيب 14شخص إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخري ربع نقل عند مدينة أسوان الجديدة، مساء اليوم السبت، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تفاصيل حول الحادث

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وسيارة ربع نقل، مما أسفر الحادث عن إصابة 14 شخص اثر الحادث.

وعلى تم الدفع بسيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة، وذلك لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية للطريق ورفع آثار الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها

وفي سياق اخر كان، قد نجحت قوات الحماية المدنية بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان في السيطرة على النيران التى اندلعت بشكل هائل في أحد المحلات التجارية، دون أي خسائر فى الأرواح أو إصابات، وجميع الخسائر مادية، وجار حصرها.

انقطاع التيار الكهربائى فى سوق إدفو

وقطعت قوات الحماية المدنية الكهرباء عن سوق إدفو حتى تتمكن قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع بأحد المحلات التجارية داخل السوق.

جاء ذلك كإجراء ضروري حتى يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران قبل امتدادها بشكل أكبر داخل السوق، للحفاظ على أرواح المارة والمقيمين فيها.

وساعد عدد كبير من الأهالي في سوق إدفو شمال محافظة أسوان قوات الحماية المدنية في أثناء عملية السيطرة على الحريق الهائل، ما أدى إلى صعود النيران بشكل كبير أثره.

من جهتها، تحاول الجهات الأمنية الوصول للأسباب وراء الحريق الهائل، وستتم المعاينة ومباشرة التحقيقات اللازمة عقب الانتهاء من إطفاء بشكل كامل.