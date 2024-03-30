السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم بين ميكروباص وربع نقل بأسوان الجديدة

جريدة الدستور

أصيب 14شخص إثر  وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخري ربع نقل عند مدينة أسوان الجديدة، مساء اليوم السبت، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تفاصيل حول الحادث 

 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وسيارة ربع نقل، مما أسفر الحادث عن إصابة 14 شخص اثر الحادث. 

 

وعلى  تم الدفع بسيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة، وذلك لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية للطريق ورفع آثار الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها 

وفي سياق اخر كان، قد نجحت قوات الحماية المدنية بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان في السيطرة على النيران التى اندلعت بشكل هائل في أحد المحلات التجارية، دون أي خسائر فى الأرواح أو إصابات، وجميع الخسائر مادية، وجار حصرها. 

انقطاع التيار الكهربائى فى سوق إدفو 

وقطعت قوات الحماية المدنية الكهرباء عن سوق إدفو حتى تتمكن قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع بأحد المحلات التجارية داخل السوق.

جاء ذلك كإجراء ضروري حتى يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران قبل امتدادها بشكل أكبر داخل السوق، للحفاظ على أرواح المارة والمقيمين فيها.

وساعد عدد كبير من الأهالي في سوق إدفو شمال محافظة أسوان قوات الحماية المدنية في أثناء عملية السيطرة على الحريق الهائل، ما أدى إلى صعود النيران بشكل كبير أثره.

من جهتها، تحاول الجهات الأمنية الوصول للأسباب وراء الحريق الهائل، وستتم المعاينة ومباشرة التحقيقات اللازمة عقب الانتهاء من إطفاء بشكل كامل. 

 

حادث تصادم مدينة أسوان الجديدة 14 مصاب مستشفى أسوان التخصصي غرفة عمليات النجدة

الأكثر قراءة

برلماني: مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بتدفقات دولارية تصل لـ 50 مليار دولار

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

اقتصاديون: توقعات بتراجع أسعار السلع واستقبال استثمارات جديدة

دفتر أحوال "الداخلية".. نقد أجنبي بـ51 مليون جنيه وجريمة قتل في العمرانية

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية