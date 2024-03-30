السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قطع الكهرباء يمكّن سيارات الإطفاء من السيطرة على حريق سوق فى أسوان (صور)

الحريق
الحريق

نجحت قوات الحماية المدنية بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان في السيطرة على النيران التى اندلعت بشكل هائل في أحد المحلات التجارية، دون أي خسائر فى الأرواح أو إصابات، وجميع الخسائر مادية، وجار حصرها. 

انقطاع التيار الكهربائى فى سوق إدفو 

وقطعت قوات الحماية المدنية الكهرباء عن سوق إدفو حتى تتمكن قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع بأحد المحلات التجارية داخل السوق.

جاء ذلك كإجراء ضروري حتى يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران قبل امتدادها بشكل أكبر داخل السوق، للحفاظ على أرواح المارة والمقيمين فيها.

وساعد عدد كبير من الأهالي في سوق إدفو شمال محافظة أسوان قوات الحماية المدنية في أثناء عملية السيطرة على الحريق الهائل، ما أدى إلى صعود النيران بشكل كبير أثره.

من جهتها، تحاول الجهات الأمنية الوصول للأسباب وراء الحريق الهائل، وستتم المعاينة ومباشرة التحقيقات اللازمة عقب الانتهاء من إطفاء بشكل كامل. 

جدير بالذكر أن شهدت سوق مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، اندلاع حريق هائل فى أحد المحلات التجارية، وجار التعامل مع الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق قبل امتداده بالأماكن المجاورة.

تفاصيل حول الحريق 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الحماية المدنية بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بنشوب حريق فى محل تجارى داخل شارع السوق التابع لدائرة المدينة. 

وعلى الفور، تم الدفع  بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر، والحفاظ على أرواح المواطنين الموجودين بنفس المنطقة. 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة، لمعرفة سبب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

الحريق
الحريق
الحريق
الحريق
الحريق
الحريق
سوق ادفو حريق هائل الحماية المدنية انقطاع التيار الكهربائي شمال أسوان

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