استعدادًا للتأمين الشامل.. محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء مول الخدمات الطبية

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية للمتابعة الميدانية لمشروع إنشاء مول الخدمات الطبية المواجهة لمستشفى المسلة التخصصى الذي يقام على مساحة 250 متر مسطح، ويتكلف إنشاؤه أكثر من 3 مليون جنيه ليضم دور أرضي و3 أدوار علوية.

وجاء ذلك استعدادًا للتشغيل الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رافق محافظ أسوان الجولة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، ومسئولي الجهات المختصة.

الإسراع بوتيرة العمل لإنشاء مول الخدمات الطبية

وخلال الجولة كلف اللواء أشرف عطية بالإسراع بوتيرة العمل بهذا المشروع الحيوى لجنى الثمار الإيجابية منه، وخاصة أنه سيضم مراكز طبية فى التخصصات المختلفة، وأيضًا مراكز للأشعة، وصيدلية ليكون إضافة مهمة للخدمات المقدمة بمستشفى المسلة.

ووجه محافظ أسوان أن يتم إنهاء إجراءات الترخيص وفقًا لإعتماد هذه المراكز من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية حتى تكون متوافقة مع ضوابط ومعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة أن يتكامل مع تنفيذ مشروع المول الطبي تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات بالمنطقة المواجهة له بأرض المعارض، مع إضفاء اللمسات الجمالية بها.

وكلف المحافظ أن يتم بالتوازى مراعاة أعمال الإنارة والمسطحات الخضراء، وإنشاء أكثر من مكان لانتظار السيارات على مساحة 800 م2 حتى تتحقق كافة مقومات النجاح للمشروع والظهور بالشكل الحضاري المشرف.