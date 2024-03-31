ضمن حياة كريمة.. توصيل الكهرباء لنجعي الرحاب والقفايطة بالنوبة بعد 29 عاما

تزامنًا مع شهر رمضان المعظم، وفى ظل التفاعل السريع والمباشر مع المطالب الجماهيرية، قدم أهالى الرحاب والقفايطة بمركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان، ضمن دعم التجمعات العمرانية الجديدة شكرهم الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته الوطنية والإنسانية حياة كريمة، والتى حققت لهم حلم وطموحات كانت بالنسبة لهم مستحيلة منذ 29 عامًا، وهى توصيل الكهرباء لهم، مع تنفيذ حيز عمرانى جديد لمناطقهم، لينعموا بحياة جديدة كلها خير عليهم وعلى أولادهم.

وأشاد الأهالي بالجهود التنفيذية التى ساهمت فى إنجاح المشروع وتحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت قيادة واعية وجابرة لخواطر البسطاء متمثلة فى محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، والذي أوفى بوعده معهم بعد استجابته لمطالبهم بإدخال التيار الكهربائي لهم.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن الفترة الحالية تشهد جنى ثمار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة"، وهذا تجسد واقعًا ملموسًا داخل نجعي الرحاب والقفايطة ضمن توابع قروى أبو سمبل بمركز نصر النوبة، واللذان شهدا لأول مرة منذ عام 1995 إطلاق التيار الكهربائي لتعم الفرحة والسعادة على وجوه الأهالي من الكبار والصغار بواقع 250 أسرة تضم نحو ألفي مواطن ومواطنة.

وأوضح المحافظ أن دخول هذه المناطق ضمن المبادرة الرئاسية ساهم في تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة لهم، وتلبية مطالب أهالي الرحاب والقفايطة من خلال توفير التيار الكهربائي بالشكل المطلوب حيث أنها كانت من المناطق المحرومة من الخدمات الكهربائية.

فيما أوضح اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة حياة كريمة بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم إدراج أعمال تركيب المحولات الكهربائية ضمن مشروع إدخال الكهرباء وتوصيل التيار الكهربائي لنجعي الرحاب والقفايطة بقروى أبو سمبل.

ولفت إلى أنه تم مد وتوصيل الكابلات الكهربائية والتغذية بواسطة جهاز التعمير بالتنسيق مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء حيث تم توفير 2 كشك بالمحول قدرة 200 ك.فولت أمبير، و10.8 كيلو متر طولي لكابلات متوسط، و132 عمود جهد منخفض، و17 كم موصلات جهد منخفض، و52 كشاف إنارة وذلك لخدمة أهالينا بهذه القرى.

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