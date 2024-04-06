السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التموين": إنشاء غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة توافر السلع وانتظام عمل المخابز

المخابز
المخابز

وجّه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، مديري المديريات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية، بالإضافة لغرف عمليات بالإدارة التابعة لها؛ لمتابعة سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود، وتوافر السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان اليوم السبت، أن التوجيهات شملت المتابعة اللحظية لتوافر ‏السلع بكافة الأنشطة التجارية والتموينية، وتوافر الوقود، والمرور عليها ‏للتأكد من التزامها بالأسعار المقررة، والمرور على مستودعات الغاز ‏للتأكد من الالتزام ببيع الأسطوانات بالأسعار التي حددتها الدولة.

وقال "المصيلحي" إنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وأخرى بالقابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع.

التشديد على المديريات بمتابعة عمل المخابز يوميًا وتوافر الدقيق بها

وأضاف أنه يتابع يوميًا ‏الموقف من ضخ السلع، والموقف السلعي بصفة عامة، وتوافر ‏الوقود وأسطوانات الغاز من خلال التقارير الواردة من غرف ‏العمليات المركزية بالوزارة والمديريات التموينية، ومن جانب فرق العمل والتفتيش والمتابعة والرصد الميداني على أرض الواقع.

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من جهته، قال المتحدث الرسمي، أحمد كمال، إنه تم التشديد على المديريات بمتابعة عمل المخابز يوميا وتوافر الدقيق بها، وكذلك انتظام عمل مخازن الجملة والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.‏

كما سبق ووجّه الدكتور على المصيلحي بضرورة توفير المنتجات الخاصة بعيد الفطر بأسعار مناسبة، تيسيرًا على المواطنين، مؤكدا أن السلع الغذائية متوافرة بكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي ومنافذ البيع الثابتة والمتنقلة المنتشرة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى زيادة ضخ السلع ومنتجات اللحوم خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، واستعدادًا لعيد الفطر المبارك، حيث تزداد معدلات الاستهلاك، مع قيام المجمعات الاستهلاكية بفتح أبوابها يوميًا أمام المواطنين من الصباح؛ وذلك لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية.

المخابز مستودعات الغاز ومحطات الوقود غرف عمليات التموين والتجارة الداخلية المجمعات الاستهلاكية

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