الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بسبب "10 جنيهات".. حبس بائع خُردة قتل زميله في بولاق

حبس 
حبس 

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل بائع خُردة بضربه على رأسه بـ«طوبة»، بسبب رفض الأول إعطائه سلفة 10 جنيهات 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

كشفت التحريات الأولية إن المجني عليه كان واقفًا في الشارع، وفوجئ بقدوم «عامل» آخر يطلب منه 10 جنيهات على سبيل السلف، فلما أخبره بأنه لا يمتلكها، استشاط منه غضبًا واشتبك معه بالأيدي، وتتبع طريقه وصولًا إلى ناصية منزله حتى انهال عليه بـ«طوبة»، ليقترب منه الأهالي حاملين إياه إلى المستشفى حيث وصل جثة هامدة إثر نزيف حادة على المخ.

 

توجهت قوة من القسم إلى مكان اختباء المتهم وضبطته واقتادته للنيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

النيابة العامة المتهم قتل بائع خ ردة طوبة التحريات الأولية

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