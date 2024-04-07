الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس

المتهم
المتهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، اليوم، حبس المتهم بقتل مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى الجوي بالقاهرة الجديدة يفيد باستقباله شابًا مصابًا بعدة طعنات، وتم إيداعه في غرفة العمليات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وكلفت بإجراء تحريات المباحث، وتبين أن المجني عليه يعمل مدير كافتيريا في مستشفى بالقاهرة الجديدة، وأثناء عمله نشب خلاف بينه وبين أحد الأشخاص في العمل.

وتبين أن المتهم تناول سلاحًا أبيض، وسدد له عدة طعنات مختلفة في أنحاء جسده أسفرت عن مقتله وفر هاربًا، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتهم يعمل أيضًا في المستشفي، وتم ضبطه وبحوزته السلاح.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

محكمة التجمع الخامس مدير كافتيريا مستشفى التجمع الخامس

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